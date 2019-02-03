المعارضة السودانية تُصعّد: العودة إلى المنازل تعني الموت جُبنًا

رام الله - دنيا الوطندعا تجمع المهنيين السودانيين، لإطلاق مسيرات جديدة، اليوم الأحد، من مختلف المناطق السودانية للمطالبة برحيل الحكومة، مؤكدًا، أن "العودة إلى المنازل تعني الموت جُبنًا".وقال التجمع، في بيان له، نشرته شبكة (BBC): إن المواكب ستبدأ بالتحرك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد بالتوقيت المحلي، داعياً المشاركين إلى "رفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام".وأشار البيان، إلى أن "مسيرات الأحد في كل المناطق السودانية هي تعبير عن رفض التعذيب والقتل"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سلمية التحرك.يذكر، أن هذا التجمع والأحزاب المعارضة السودانية، أعلنوا في بيان مشترك، أنهم تأكدوا من وفاة ثلاثة ناشطين تحت التعذيب، هم: فائز عبد الله عمر، وحسن طلقا، في جنوب كردفان، وأحمد الخير، من خشم القربة.