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بسبب "قطر" الملكة الأردنية "نور" تسخر من سياسة الإمارات والسعودية

بسبب "قطر" الملكة الأردنية "نور" تسخر من سياسة الإمارات والسعودية
الملكة نور الحسين عقيلة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال
رام الله - دنيا الوطن
نشر المخرج والممثل الهندي جافيد جيفري، تغريدة تشير إلى محاولة وسائل إعلام إماراتية وسعودية، تجاهل فوز قطر في بطولة كأس أمم آسيا على حساب اليابان، إلى درجة عدم ذكر بعض الصحف اسم قطر في الخبر، برغم أنه مبني حول فوزها بالنهائي.

الحدث دفع الملكة نور الحسين، عقيلة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، إلى التعليق بشكل مقتضب ومثير على سياسات السعودية والإمارات.

وعلقت الملكة نور بشكل مثير، قائلة: إن هذه "سياسة طلاب الحضانة".

وكانت تغطية الصحف الإماراتية تحديداً للمباراة النهائية، أثارت جدلاً واسعاً، إذ نشرت صحيفة "البيان" خبراً لم تذكر فيه اسم قطر على الإطلاق، واكتفت بالقول إن اليابان خسرت المباراة النهائية.

فيما نشرت صحيفة "الخليج" الناطقة بالإنجليزية، خبراً مماثلاً، إلا أنها ذكرت اسم "قطر" في متن الخبر.

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