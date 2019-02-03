حواش: مصر لا تُريد أي إجراء يُكرّس الانقسام الفلسطيني ويدفع نحو الانفصال

رام الله - دنيا الوطنقال عضو مؤسس لمجلس السياسات الفلسطيني البريطاني، البروفيسور كامل الحواش: إن أي شيء يُكرس الانقسام الفلسطيني ويتوجه إلى الانفصال هو أمر لا تريده مصر، حتى لا تدع مجالاً لإسرائيل لتصدير الخلافات، وتحميل القاهرة مسؤولية القطاع والضفة تتحملها الأردن.وأضاف حواش خلال لقاء له ببرنامج "أبعاد" على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد قواص، أن مصر والأردن لن يساندا حكومة فلسطينية تُعمّق الانقسام، وتؤدي إلى الانفصال، مشدداً على أن هذا الأمر ليس من مصلحة أحد، ورأى أن الأمر المهم حالياً للقاهرة، هو التهدئة على السياج بين إسرائيل وغزة.وأوضح حواش، أن من مصلحة مصر والأردن أن تكون هناك حكومة واحدة في فلسطين، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن تكون حكومة توافقية، بما أن تل أبيب وواشنطن، لن يقبلوا أن تكون حركة حماس طرفاً بها.