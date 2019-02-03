طبيب "حسن نصر الله" وزيرًا للصحة في لبنان

رام الله - دنيا الوطنقال النائب اللبناني السابق، فارس سعيد، إن تسلم وزير الصحة الجديد، منصبه جاء كونه عمل طبيباً لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله.وكتب سعيد على حسابه في (تويتر)، "في تاريخ الوزارات المتعاقبة أكثر من طبيب أصبح وزيراً لأنه عاين أو كان طبيباً خاصاً لزعيم سياسي".وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن الخميس الماضي، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد تسعة أشهر من التعثر في صياغتها، ومنح حقيبة الصحة لجميل جبق، الطبيب السابق لحسن نصر الله.ونقلت وسائل إعلام لبنانية، أن جبق ليس لديه صفة تنظيمية في حزب الله، لكنه كان الطبيب الخاص لزعيم الحزب لفترة معينة قبل 2006.