ادعيس يُهدد: نحن المخولون بـ"عُمرة" غزة وإلا ستفشل

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف ادعيس: إن وزارته هي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن ملف العمرة في قطاع غزة والإشراف عليه، مضيفاً "الادعاء بغير ذلك سيؤدي إلى إفشال موسم العمرة مرة أخرى".وذكر ادعيس أن "وزارة الأوقاف تعمل بتوجيهات الرئيس محمود عباس، من أجل تمكين أهلنا في قطاع غزة من أداء مناسك العمرة بيسر وسهولة".وأضاف "أرسلت الوزارة وفداً من كبار موظفي الوزارة قبل حوالي شهرين لمتابعة ترتيبات خروج المعتمرين من غزة، بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، وبالتعاون مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية".ووفق ادعيس "تم وضع الضوابط والمعايير التي تضمن سلاسة هذا العمل، وبما يضمن مصالح المواطن الفلسطيني في قطاع غزة".وأردف: أن "الوزارة فوجئت قبل يومين بخبر تردد في وسائل الإعلام يقول: إن أشخاصاً قد توجهوا من قطاع غزة إلى مصر بادعاء أنهم من وزارة الأوقاف، الأمر الذي تنفيه الوزارة جملة وتفصيلاً".يشار إلى أن جهوداً بذلت خلال الأشهر الماضية في محاولة لإعادة تفعيل خروج الفلسطينيين من القطاع باتجاه السعودية لأداء العمرة، وذلك بعد نحو 5 سنوات من التعطل.