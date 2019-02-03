مادورو يؤيد إجراء انتخابات تشريعية مُبكرة في فنزويلا

مضيفاً أن كل الخيارات مطروحة لإنهاء حكمه، في حين أشرف الرئيس الفنزويلي على مناورات عسكرية بضواحي العاصمة

كراكاس.



وأضاف نائب الرئيس الأميركي: أنه "حان الوقت لإنهاء حكم مادورو الدكتاتوري بشكل نهائي"، وأن واشنطن ستواصل استخدام كل الطرق الدبلوماسية والضغط الاقتصادي لتحقيق عملية انتقال سلمية نحو الديمقراطية في فنزويلا.



وكانت أميركا أول دولة بالعالم تعترف بزعيم المعارضة، ورئيس البرلمان بفنزويلا خوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً للبلاد، عقب إعلان الأخير نفسه رئيساً الأسبوع الماضي، ودعت واشنطن دولاً أخرى إلى أن تحذو حذوها، وهو ما حصل في دول بأميركا الجنوبية وأوروبا، في حين دعمت دول أخرى مثل الصين وروسيا

مادورو.



رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن تأييده لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال هذه السنة، علماً أنها كانت مرتقبة أساسا في 2020، في حين أن البرلمان خاضع حالياً لسيطرة المعارضة.وقال مادورو أمام آلاف من أنصاره، الذين تجمعوا في كراكاس، إن الجمعية التأسيسية الموالية للسلطة القائمة تدعو إلى "انتخابات تشريعية مبكرة هذه السنة، وأنا موافق والتزم بهذا القرار"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).وكان مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، قال في وقت سابق: إن وقت الحوار مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد انقضى،