كشف تفاصيل اجتماع الرئيس التركي مع نواب عرب في الكنيست





ووفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن النائب غنايم قال: إن اللقاء انصبّ حول شؤون مثل القضية الفلسطينية، وأمور تخص المواطنين العرب، موضحاً أنه تم أيضاً بحث ملفات تخص عدة موضوعات من ضمنها قانون القومية، والمنح الدراسية.



وكان من ضمن النقاش مسألة مريضة من دبورية، وآخر من الطيرة، كانا قد وصلا إلى إسطنبول من أجل زراعة الكلى، واتضح فيما بعد أنهما وقعا في مصيدة، حيث تبيّن أن من قام بالتبرع لهما ينتمون لجهات تُتاجر بالأعضاء البشرية خلافاً للقانون المحلي.





وتم اعتقال المريضة ومن ثمة إطلاق سراحها بكفالة، فيما بقي المريض من الطيرة رهن الاعتقال.





وفي أعقاب اللقاء، أصدر الرئيس التركي تعليمات بأن يتم إطلاق سراح هذا المواطن، وتسهيل إجراء عمليتي الزراعة لهما.



ووعد أردوغان خلال لقائه في اسطنبول، النواب العرب أحمد الطيبي، وطلب أبو عرار، ومسعود غنايم، بإغلاق الملفات ضد المشبوهين، ومساعدتهم في إجراء عمليات لزراعة الكلى.



كما تم خلال اللقاء، بحث تخصيص منح للطلاب العرب للدراسة في تركيا، ومد جسور التعاون الثقافي والاقتصادي مع المجتمع العربي.

رام الله - دنيا الوطنأعرب عضو (الكنيست) من القائمة المشتركة، مسعود غنايم عن ارتياحه من اللقاء الذي جمعه وزملاءه من القائمة العربية الموحدة، والعربية للتغيير، وشخصيات أخرى من المجتمع العربي، والرئيس التركي رجب طيب آردوغان في إسطنبول.