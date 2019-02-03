الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بالضفة وخمسة بالقطاع بزعم تسللهم عبر الحدود





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن المعتقلين تم تحويلهم للتحقيق معهم.





من جهة أخرى، قالت مصادر إسرائيلية: إن خمسة فلسطينيين اعتقلوا، بزعم تسللهم عبر السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة، نحو إسرائيل، وتم تحويلهم للتحقيق.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.