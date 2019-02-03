الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بالضفة وخمسة بالقطاع بزعم تسللهم عبر الحدود
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن المعتقلين تم تحويلهم للتحقيق معهم.
من جهة أخرى، قالت مصادر إسرائيلية: إن خمسة فلسطينيين اعتقلوا، بزعم تسللهم عبر السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة، نحو إسرائيل، وتم تحويلهم للتحقيق.
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