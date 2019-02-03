غرينبلات لـ"حنان عشراوي": بابي والبيت الأبيض مفتوحان لكم للحوار

قال مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: إن بابه مفتوح أمام السلطة الفلسطينية والفلسطينيين للحوار.



جاء ذلك، رداً على عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، بعد تصريحها بأن التغريدات عبر (تويتر) لا يمكن أن تُشكل بديلاً عن البحث عن حلول حقيقية في عملية السلام.



جاء تصريح عشراوي، رداً على غرينبلات نفسه، بعد تغريدة له قال فيها: إن الحوار مع الفلسطينيين لم ينقطع، في إشارة منه إلى الحوار بينه وبين المسؤولين الفلسطينيين عبر (تويتر).



وقال غرينبلات عبر (تويتر): "د. عشراوي- باب منزلي مفتوح أمام السلطة الفلسطينية والفلسطينيين للحوار. في الواقع لقد التقيت بالعديد من الفلسطينيين على مدار الـ 14 شهرًا الماضية، واستمروا في ذلك. يسعدني أن ألتقي في أي وقت بك، وصائب وجميع زملائك مرحبًا بكم دائمًا لزيارتي في البيت الأبيض للتحدث شخصيًا".



وجاءت تغريدة غرينبلات، رداً على عشراوي على نفس الشبكة الاجتماعية قالت فيها: "لا يمكن أن يكون الإشباع الفوري للتغريدات بديلاً عن المشاركة الجادة في البحث عن حلول حقيقية، أولئك الذين يعتقدون أنهم ينقلون المعرفة والحلول السياسية أو المواقف التفاوضية عبر (تويتر) لا يشاركون إلا في خداع الذات".



وتابعت: إن "دبلوماسية سياسة (تويتر) هي انتصار العقول الضيقة مما يحول دون وجود تفاعلات تحليلية حاسمة وشاملة ومسؤولة ونزيهة وذات مصداقية. نحن نشهد تداعيات عالمية لهذا الفشل".



وكان غرينبلات قال في تغريدة له يوم الجمعة: إن "الحديث بين الأمريكيين والفلسطينيين لم ينقطع".



وأوضح: "من يقول بأن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية لا يتحدثان؟ والفرق الوحيد الآن هو أننا نتحدث علانية عبر (تويتر) حتى يتمكن الجمهور من فهم مواقف الجميع، والشفافية أفضل للجميع".

رام الله - دنيا الوطن