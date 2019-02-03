شؤون فلسطينية

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء صافية ولطيفة نهاراً وباردة ليلاً

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء صافية ولطيفة نهاراً وباردة ليلاً
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 04/02/2019  : يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بحدود 5 درجات مئوية  في مثل هذا الوقت من السنة  والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الثلاثاء05/02/2019 : يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا وجافاً على مختلف المناطق، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة  والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء06/02/2019 : يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا على ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على المناطق المختلفة خلال النهار تشتد في ساعات الليل  ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة  والرياح شرقية تتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 16-8 18-10 18-11 بيت لحم 16-8 18-10 18-11
رام الله والبيرة 15-7 17-9 17-10 طولكرم 21-10 23-12 23-13
نابلس 17-9 19-11 19-12 قلقيلية 21-10 23-12 23-13
جنين 20-8 22-10 22-11 سلفيت 16-8 18-10 18-11
طوباس 20-8 22-10 22-11 روابي 17-9 19-11 19-12
الخليل 15-7 17-9 17-10 غزه 20-11 22-13 23-14
أريحا 24-11 25-13 25-13 خانيونس 20-11 22-13 23-14
الأغوار الشمالية 22-10 23-11 23-11 رفح 21-10 23-12 24-13

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