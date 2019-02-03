الشرطة تلقي القبض على سيدة وزوجها وابنيها بحوزتهم مواد مخدرة بنابلس

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على سيدة وزوجها وابنيها مشتبه بهم بتجارة مواد مخدرة وقضايا نشل وسرقة وصادر بحقهم مذكرات قضائية شرقي مدينة نابلس.وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناء على معلومات توفرت لشرطة مكافحة المخدرات حول وجود أربعة اشخاص داخل سيارة شرقي نابلس بحوزتهم مواد مخدرة على الفور تم الترتيب في غرفة عمليات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني والشرطة الخاصة تم ايقاف المركبة وتفتيشها و القاء القبض على سيدة وزوجها وابنيها وضبط بحوزتهم مادة يشتبه انها مادة (الهايدرو) المخدرة ومادة يشتبه انها مادة القنب المهجن وسجائر يشتبه انها مخلوطة بمادة الحشيش المخدرة ودفاتر لف سجائر.وأوضح البيان ان المشتبه بهم الأربعة مشتبه بهم بعدة قضايا نشل وسرقة وتسول وصادر بحق بعضهم مذكرات قضائية وأوامر حبس.وأكد البيان أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه بهم لمدة 24 ساعة لحين احالتهم للنيابة العامة اصولاً.