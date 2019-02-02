شؤون فلسطينية

إلقاء 1200 صاروخ وقنبلة دقيقة.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول الحرب الأخيرة على غزة

إلقاء 1200 صاروخ وقنبلة دقيقة.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول الحرب الأخيرة على غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، النقاب عن تصريحات أدلى بها رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط (يائير جولان)، عن إحباط الجيش الإسرائيلي، من عدم انتهاء الحرب الأخيرة على غزة بسرعة.

وذكرت الصحيفة، أن اللواء "جولان" بعث بعدة رسائل إلى المستوى السياسي، قال فيها: "إن سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 1200 صاروخ وقنبلة دقيقة، على أهداف فارغة بقطاع غزة، بعد أن أصابهم الإحباط، من عدم انتهاء الحرب بسرعة".

وقال جولان: "إن اللواء جولان كشف خلال رسالته، عن تخوف قيادة الجيش الإسرائيلي، من توسيع المعركة البرية في قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة على غزة عام 2014، وذلك بسبب الخوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة (يديعوت)، أضاف جولان: "إن هذه التخوفات وصلت بسرعة إلى الجنود، وإن هذا الأمر يضر بثقة الجنود بالقادة العسكريين بالجيش، وبقدرتهم على الانتصار".

ووفقا للصحيفة، فإن المستوى السياسي، لم يأخذ بانتقادات ضباط كبار، من هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، حول جهوزية الجيش للحرب آنذاك.

وأشارت الصحيفة، إلى وجود وثيقة رسمية، حصلت على نسخة منها، تؤكد على تصريحات جولاني، بأن كبار الضباط في هيئة أركان الجيش، خلال العام 2014، عبروا عن تخوفاتهم من الحرب بغزة، وحذروا من الثمن الكبير الذي سيترتب على هذه الحرب، ومن عدم جهوزية الجيش للحرب بشكل عام، سواء في غزة أو لبنان أو الجولان، أو بالضفة الغربية.

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