عريقات يَرد على غرينبلات وأبو زهري: شريكان في صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنرد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على تعليقات جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام، وسامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حو استعادة قطاع غزة.وقال عريقات في تصريحات له: "يبدو أن تصريحات تثير اشمئزاز غرينبلات وأبو زهري، فهما شريكان في صفقة القرن وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني".وأضاف عريقات: "ما أسمعه منهما يجعلني استذكر قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: (إياك وجدال الأحمق فقد لا يفرق الناس بينهما)".وكان أبو زهري قد رد على عريقات حول موضوع استعادة قطاع غزة، قائلاً: "تصريحات عريقات المتكررة حول استعادة غزة، تثير الاشمئزاز، وعلى هذا الفريق العمل على استعادة الضفة من الاحتلال، وامتلاك السيادة عليها قبل الحديث عن غزة المحررة".أما غرينبلات، فقد أورد عبر (تويتر) اقتباساً لعريقات: "لا نريد ان نستلم أي أموال إذا كان ذلك سيؤدي إلى مثولنا أمام المحاكم"، "لسنا في حاجة إلى هذه المساعدة... نحن ببساطة نقول إن القدس ليست للبيع".ورد غرينبلات على هذه التصريحات، قائلاً: "دعني أوضح ذلك، أنت تريد المنافق فقط، وليس أي مسؤوليات، والتمويل الذي رفضته ليس له علاقة بالقدس، هل تعلم ألا تشوه او تختفي، الناس أذكى من ذلك".