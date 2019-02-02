إسرائيل تُهدد حماس: الهدوء على حدود قطاع غزة أو حملة عسكرية

أرسلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، رسالة تهديد إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر المخابرات المصرية، تطالبها بوضع حد للتظاهرات على حدود قطاع غزة، وإلا فلن تتردد بشن عملية عسكرية، رغم اقتراب فترة الانتخابات الإسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية.





وقالت حكومة الاحتلال للوسطاء المصريين: "حذروا حركة حماس، إن الانتخابات ليست قيداً، ويمكننا اتخاذ قرارات صعبة أثناء الانتخابات، ونحن لا نخاف من الحرب".





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطن