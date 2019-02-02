بدء عملية فرز أصوات الناخبين بانتخابات تجارة وصناعة نابلس بنسبة 76.4





وبينت اللجنة المركزية أن(2188) ناخب شاركوا في العملية الانتخابية بنسبة 76.4% .



وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اثناء فتح صناديق الاقتراع للبدء بعملية فرز اصوات الناخبين "استطاع الناخب ممارسة حقه الديمقراطي بكل سلاسة، وهدوء، وهي مفخرة لنا في تكريس هذه التجربة النموذجية التي تشكل قوة لمؤسساتنا في تحسين اقتصادنا وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



يشار الى إن 2862 ناخبا ممن يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا وجرى تمديدها حتى الساعة السادسة مساء نظراً للإقبال الكثيف على عملية الاقتراع.

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرفالتجارية الصناعية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرف تجارة وصناعة نابلس البالغة 13 معقداً يتنافس عليها 27 مرشحاً.