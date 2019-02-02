القططي: وفد من الجهاد سيتوجه للقاهرة هذا الاسبوع لبحث هذين الملفين

رام الله - دنيا الوطنأعلن وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن وفدا من الحركة سيصل الى القاهرة هذا الاسبوع، لبحث ملفي التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الوطنية الفلسطينية.يذكر أن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، قد اعلن في وقت سابق أن وفدا من الحركة سيتوجه الى العاصمة المصرية القاهرة خلال الاسبوع الحالي، لبحث عدة ملفات.وتواصل جمهورية مصر العربية، جهودها، للتوصل الى تنفيذ حقيقي لاتفاقات المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بالاضافة الى تفاهمات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.