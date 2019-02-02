شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن مجدي أبو تايه من سكان عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، على هدم منزله بيده بحجة البناء دون ترخيص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

يذكر أن موظفي بلدية الاحتلال داهموا منزل المواطن أبو تايه مساء الأربعاء الماضي، وأمهلوه نصف ساعه لهدم منزله، وبعد الاتصالات من قبل المحامي تم تجميد هدم المنزل حتى يوم غد الأحد، إلا أنه قام بهدمه اليوم.

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