إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وبحسب وكالة (وفا)، فإن المواجهات اندلعت في محيط بوابة الخضر وحارة دار موسى، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.