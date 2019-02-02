شؤون فلسطينية

تمديد الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

تمديد الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، مساء اليوم السبت، عن تمديد عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس حتى الساعة السادسة مساء. 

وقالت اللجنة المركزية: "إن قرار التمديد جاء نتيجة الإقبال الشديد على مركز الاقتراع، والتي تجاوزت فيها نسبة التصويت حتى الآن ( 72 )%".

يشار الى ان 2865 ناخبا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في انتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس التي انطلقت في تمام الساعة لاختيار 13 مرشحاً من بين 27 مرشحاً على عضوية مجلس إدارة الغرفة البالغة 13 مقعداً.


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