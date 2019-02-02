دولي

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال غربي باكستان

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال غربي باكستان
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، جبال (هندو كوش) شمال غربي باكستان.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية، في بيان، أن مركز الزلزال يقع في سلسلة جبال (هندو كوش)، قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وأضاف البيان: "إن الزلزال وقع على عمق 208 كيلومترات في باطن الأرض".

وشعر بالزلزال سكان بعض مناطق العاصمة إسلام آباد، ومدينة بيشاور على الحدود مع أفغانستان، ولاهور (شرق).

وعلى صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية هندية، أن سكان بعض مناطق العاصمة نيودلهي ومناطق أخرى شمالي البلاد، شعرت بالزلزال أيضا.

ولم يصدر حتى الساعة 14:30 (ت.غ) أي بيان رسمي حول وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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