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بينهم أربعة أطفال.. مقتل 11 شخصاً في انهيار مبنى سكني بسوريا

بينهم أربعة أطفال.. مقتل 11 شخصاً في انهيار مبنى سكني بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
قتل 11 شخصا، بينهم 4 أطفال، في انهيار مبنى سكني في حي صلاح الدين بمحافظة حلب شمالي سوريا، بينما نجح عمال الإنقاذ في انتشال شخص من تحت الأنقاض وهو لا يزال على قيد الحياة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن قائد شرطة محافظة حلب عصام الشلي، أن المبنى مؤلف من خمسة طوابق، ويقع في منطقة مخالفات متضررة جراء الاعتداءات على المنطقة، على حد وصفه.

وأضاف: "إن فرق الدفاع المدني والإطفاء وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، توجهت فور حدوث الانهيار صباح السبت، إلى الموقع، وبدأت بإزالة الأنقاض وانتشال الضحايا.

من جانبه، أشار عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب كميت عاصي الشيخ، إلى أن المحافظة ولجنة السلامة العامة قامت "بالكشف على المنطقة وأخلت المبنيين المجاورين من السكان، تحسبا لحدوث أي انهيارات أخرى".

وأضاف: "اتخذنا الإجراءات اللازمة لإيوائهم وتقديم ما يحتاجونه"، فيما تواصل فرق الدفاع المدني والإنقاذ رفع الأنقاض وإزالة مخلفات انهيار المبنى.




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