أردوغان: نستخدم كل امكانياتنا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ولن ندير ظهرنا للفلسطينيين

أكد الرئيس التريكي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تستخدم كل إمكاناتها؛ من أجل إنها الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين.





جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي، في مدينة اسطنبول، والذي استمر مدة ساعة ونصف الساعة، بعيدا عن وسائل الاعلام.





وأكد أردوغان، وقوف بلاده، إلى جانب الشعب الفلسطيني، وانها لن تدير ظهرها للقضية الفلسطينية، وستواصل تقاسم كل الامكانيات الموجودة بين أيديها مع الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الاناضول).



وقدم الرئيس التركي شكره للنواب العرب على مهمتهم الصعبة في تمثيل إرادة الشعب الفلسطيني، داعيا إياهم لمواصلة العمل معا.



كما قدم شكره للنواب العرب على وقفتهم المشرفة ضد "الظلم الإسرائيلي لقطاع غزة" و"قانون القومية اليهودي" و"الادعاءات الكاذبة بحق تركيا".



وأكد الرئيس التركي أنّ قانون "القومية اليهودية" الذي أقره الكنيست، ينتهك بشكل صارخ حقوق الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية.



وقانون "القومية" أقرّه الكنيست في يوليو/تموز 2018، وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".



كما يعتبر القانون "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعتبر تمييزًا واضحًا لصالح اليهود ضد غيرهم.



رام الله - دنيا الوطن