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العراق يضبط صواريخ إيرانية موجهة ضد "قاعدة أميركية"

العراق يضبط صواريخ إيرانية موجهة ضد "قاعدة أميركية"
رام الله - دنيا الوطن
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن العثور على صواريخ إيرانية الصنع في محافظة الأنبار شمالي العراق، كانت موجهة لاستهداف قاعدة عين الأسد التي يوجد فيها قوات أميركية.

ووفق المصدر، فإن شرطة محافظة الأنبار وقوة من الجيش العراقي، تمكنوا من ضبط صواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه قاعدة عين الأسد العسكرية التي تعتبر أكبر قاعدة للجيش الأميركي في العراق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال المصدر: "إن الصواريخ، وعددها ثلاثة، عثر عليها في منطقة "الدولاب" التابعة لناحية البغدادي غربي الأنبار، وكانت معدة للإطلاق من خلال مؤقت تفجير للانطلاق اليوم في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تعطيلها.

وطبقا لمصادر عراقية محلية، فإن الصواريخ إيرانية الصنع، من دون أن يصدر بيان رسمي بشأن الواقعة.

وكانت قوة من جماعات الحشد الشعبي موجودة في المنطقة التي عثر فيها على الصواريخ الموجهة لاستهداف القاعدة، طبقا لمصادر عراقية.

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