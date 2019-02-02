مهنا: سنبلغ حركة فتح غدا أن الجبهة الشعبية ترفض المشاركة بالحكومة الفصائلية

رام الله - دنيا الوطناعلن رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الجبهة ستبلغ حركة فتح غداً الأحد، رفضها المشاركة في الحكومة الفصائلية المزمع تشكيلها.وقال مهنا في تصريحات له: "نحن نرفض محاولات التلويح بالمخصصات المالية"، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).وكانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قد قررت تشكيل حكومة فصائلية سياسية، مكونة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.جاء الاعلان عن تشكيل الحكومة الفصائلية، بعد أن رأت حركة فتح، أن حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قد استنفذت كل الطرق للقيام بواجبها في قطاع غزة، ولكنها لم تتمكن من ذلك.يذكر أن الدكتور رامي الحمد الله قد قدم استقالة الحكومة، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قبلها بدوره، ولكنه كلف حكومة التوافق بتسيير الاعمال.