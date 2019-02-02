وزيرة الاقتصاد: الانتخابات خارطة طريق لتطوير الغرف التجارية الصناعية الارتقاء بأدائها





وأشارت الوزيرة عودة لدى تفقدها مركز اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس بمرافقة محافظ محافظة جنين اللواء ابراهيم رمضان، في مدرسة الكندي، على نجاح العرس الديمقراطي الذي مارسه الناخب في الغرف التجارية مما يعكس الارادة الفلسطينية في التجديد والتغير مثمنة جميع جهود جميع الطواقم العاملة وعلى رأسها اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، والأجهزة الامنية في مقدمتها جهاز الشرطة لما توفر من انضباط وهدوء وتمكن الناخب من الاقتراع بكل سلاسة دون أي معيقات.





وذكرت الوزيرة ان برنامج اصلاحي شامل تقوده وزارة الاقتصاد الوطني لتعزيز عمل الغرف التجارية الصناعية التي يزيد عدد منتسبيها عن 55 الف. ويشار الى ان 27 مرشحاً يتنافسون على مقاعد غرفة تجارة وصناعة نابلس التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحاً.



















رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم السبت، انانتخابات الغرف التجارية الصناعية تشكل خارطة طريق لتطوير وتنمية مؤسسات القطاع الخاص، والارتقاء بأدائها بما ينسجم مع اجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022) وإستراتجية وزارة الاقتصاد الوطنية للتنمية الاقتصادية.