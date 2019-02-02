شؤون فلسطينية

نقيب الموظفين: لم تصلنا أي معلومات حول تقاعد موظفي السلطة بغزة

نقيب الموظفين: لم تصلنا أي معلومات حول تقاعد موظفي السلطة بغزة
خاص دنيا الوطن
نفى نقيب الموظفين العموميين، عارف أبو جراد، وصول أي معلومات رسمية، حول إحالة موظفين من السلطة الفلسطينية للتقاعد المبكر.

وقال أبو جراد، في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": إنه لم يصل كشوفات أو معلومات، تشير لتقاعد أي موظف، وكل ما تم تداوله تنبؤات وتوقعات من قبل البعض، مضيفًا: "الوضع على ما هو عليه، ولا يوجد أي معلومة من قبل الحكومة أو هيئة التقاعد عن إحالة موظفين للتقاعد سواءً موظفين يتبعون لفصائل منظمة التحرير، أو منْ يقال إنهم تابعون لمحمد دحلان".

وفيما يخص نسب الرواتب، أكد أن الحكومة لم تُصرح بعد بخصوص نسبة راتب شهر كانون الثاني/ يناير، وكل ما يصدر تصريحات صادرة عن أعضاء من مركزية فتح، مشيرًا إلى أن وزارة المالية، لم تعلن بعد موعد صرف الرواتب.

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