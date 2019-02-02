حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء وعمليتان وإصابة ثلاثة إسرائيليين و69 مواجهة

رام الله - دنيا الوطنشهد حصاد الأسبوع الماضي استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 3 إسرائيليين خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية، ليشهد الأسبوع اندلاع 69 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها محاولة طعن وعملية إطلاق نار، كما تضمنت المواجهات تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة في الضفة.ففي أمس الجمعة وضمن مسيرات العودة، أصيب 37 فلسطينيا بالرصاص الحي والرصاص المطاطي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة لعشرات حالات الاختناق، وذلك ضمن 13 مواجهة.ويوم الخميس، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، إضافة لإصابة واحدة بالكسور في الرجلين، وألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة باتجاه قوات الاحتلال في الخضر والجانية، كما أحصيت 9 نقاط مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في مخيم جنين، وقرية يعبد.وشهد الأربعاء، استشهاد الطفلة سماح زهير مبارك (16 عاماً) من رام الله برصاص الاحتلال على حاجز الزعيّم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، وأصيب 3 فلسطينيين آخرين بالرضوض في مواجهات بالضفة، فيما أصيب جندي على الأقل في مواجهات بالعيساوية في القدس، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على قوات الاحتلال شرق مخيم البريج، وكذلك في جسر حلحول، وحزما، ضمن 12 مواجهة.وفي منتصف الأسبوع، استشهد المواطن سمير غازي النباهين (47 عامًا) متأثرا بجراحه التي أصيب الجمعة 25/1/2019 نتيجة قنبلة غاز في الوجه شرق مخيم البريج، وأصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، بالإضافة لعدة حالات اختناق بالغاز شرق غزة، وألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه الاحتلال في عزون، وذلك ضمن 9 مواجهات.ويوم الإثنين الماضي، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي في قطاع غزة، فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في مستوطنة مجدال عوز، وكيبوتس بئيري، وذلك ضمن 10 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة مجدال عوز وعملية إطلاق نار في حاجز الجلمة.ويوم الأحد، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في غزة، إضافة لعدة حالات اختناق في الضفة الغربية، كما أعلن عن إصابة مستوطن في المواجهات بالمغير، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على جنود الاحتلال في منطقة مخيم الدهيشة، مستوطنة بسجوت، مستوطنة إفرات، ومنطقة الخضر، وذلك ضمن 8 مواجهات.وأما السبت، فقد استشهد المواطن حمدي طالب النعسان (38 عامًا) وأصيب 20 آخرين برصاص الاحتلال في المغير شرقي رام الله، كما أصيب جندي اسرائيلي خلال اندلاع مواجهات قرية المغير، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في كل من يعبد، ومستوطنة عصيون، كما رصدت 8 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في عزون.