شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح
اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعاً لها، اليوم السبت، في مقر التعبئة والتنظيم لحركة فتح بمدينة رام الله.

وبحثت اللجنة المركزية، بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية والداخلية، بما فيها قبول استقالة الحكومة من قبل الرئيس، وتشكيل حكومة سياسية فصائلية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحث الأوضاع في قطاع غزة، خاصة بعد التحركات الأخيرة، إضافة إلى بحث أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاناتهم جراء تنكر الاحتلال لحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدولية.

وجددت اللجنة المركزية، التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح والرافض لكل المشاريع المشبوهة، وللمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، والتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية، ووفق حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

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