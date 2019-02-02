شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء: الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع بالأسماء: الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية سفر المواطنين عبر (معبر رفح البري)، يوم غد الأحد الثالث من شباط/ فبراير الجاري.

وقالت الوزارة في بيان: إن الحافلات المراد سفرها: هي الحافلة الأولى بالإضافة إلى الحافلتين الثانية والثالثة من كشف (1/31).

وأكدت الوزارة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وقالت: يجب إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

وفتحت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي، (معبر رفح البري)  في كلا الاتجاهين، وذلك بعد إغلاقه ثلاثة أسابيع، عقب قرار السلطة الفلسطينية، سحب موظفيها من المعبر.

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