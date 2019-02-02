ادعيس: الأوقاف تعمل بتوجيهات الرئيس لتمكين أهلنا بالقطاع من أداء العمرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن وزارة الأوقاف تعمل بتوجيهات الرئيس محمود عباس من أجل تمكين أهلنا في قطاع غزة من أداء مناسك العمرة بيسر وسهولة.
أكد يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن وزارة الأوقاف تعمل بتوجيهات الرئيس محمود عباس من أجل تمكين أهلنا في قطاع غزة من أداء مناسك العمرة بيسر وسهولة.
وأضاف: أرسلت الوزارة وفداً من كبار موظفي الوزارة قبل حوالي شهرين لمتابعة ترتيبات خروج المعتمرين من قطاع غزة، بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، وبالتعاون مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، حيث تم وضع الضوابط والمعايير التي تضمن سلاسة هذا العمل، وبما يضمن مصالح المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال ادعيس: إن الوزارة فوجئت قبل يومين بخبر تردد في وسائل الإعلام يقول: إن أشخاصاً قد توجهوا من قطاع غزة إلى مصر بادعاء أنهم من وزارة الأوقاف، الأمر الذي تنفيه الوزارة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها هي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن هذا الموضوع والإشراف عليه، وأن الادعاء بغير ذلك سيؤدي إلى إفشال موسم العمرة مرة أخرى.
وقال ادعيس: إن الوزارة فوجئت قبل يومين بخبر تردد في وسائل الإعلام يقول: إن أشخاصاً قد توجهوا من قطاع غزة إلى مصر بادعاء أنهم من وزارة الأوقاف، الأمر الذي تنفيه الوزارة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها هي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن هذا الموضوع والإشراف عليه، وأن الادعاء بغير ذلك سيؤدي إلى إفشال موسم العمرة مرة أخرى.
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