ادعيس: الأوقاف تعمل بتوجيهات الرئيس لتمكين أهلنا بالقطاع من أداء العمرة



وقال ادعيس: إن الوزارة فوجئت قبل يومين بخبر تردد في وسائل الإعلام يقول: إن أشخاصاً قد توجهوا من قطاع غزة إلى مصر بادعاء أنهم من وزارة الأوقاف، الأمر الذي تنفيه الوزارة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها هي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن هذا الموضوع والإشراف عليه، وأن الادعاء بغير ذلك سيؤدي إلى إفشال موسم العمرة مرة أخرى.

وأضاف: أرسلت الوزارة وفداً من كبار موظفي الوزارة قبل حوالي شهرين لمتابعة ترتيبات خروج المعتمرين من قطاع غزة، بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، وبالتعاون مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، حيث تم وضع الضوابط والمعايير التي تضمن سلاسة هذا العمل، وبما يضمن مصالح المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.