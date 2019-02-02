وفاة طفل إثر صدمه من قبل مركبة بمعسكر جباليا شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنتوفي طفل اليوم السبت، إثر صدمه من قبل مركبة، في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.وقالت شرطة المرور: إن الطفل زين رائد أبو جبل (عام ونصف) توفي إثر صدمه بمركبة من نوع (فولكسواجن)، خلف عيادة الوكالة في معسكر جباليا.