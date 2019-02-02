وفاة طفل إثر صدمه من قبل مركبة بمعسكر جباليا شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
توفي طفل اليوم السبت، إثر صدمه من قبل مركبة، في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت شرطة المرور: إن الطفل زين رائد أبو جبل (عام ونصف) توفي إثر صدمه بمركبة من نوع (فولكسواجن)، خلف عيادة الوكالة في معسكر جباليا.
توفي طفل اليوم السبت، إثر صدمه من قبل مركبة، في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت شرطة المرور: إن الطفل زين رائد أبو جبل (عام ونصف) توفي إثر صدمه بمركبة من نوع (فولكسواجن)، خلف عيادة الوكالة في معسكر جباليا.
التعليقات