الشرطة تكشف ملابسات سرقة 70 ليرة ذهب من منزل في رام الله

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات سرقة 70 ليرة ذهب من منزل خلال أقل من 24 ساعة في رام الله.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من مواطن، تفيد بقيام مجهولين بالدخول إلى منزله في حي الطيرة، وسرقة 70 ليرة ذهب من داخله، وبعد الكشف على المنزل، وإجراءات البحث والتحري، وجمع الأدلة، تم الاشتباه بشخصين، وإلقاء القبض عليهما، حيث أفادا أنهما قاما بالدخول للمنزل، وسرقة المصاغ الذهبي، وبيع جزء منه، وتم ضبط مبلغ 26 ألف شيكل، وباقي المصاغ الذهبي بحوزتهما.وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما، والتحفظ على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.