شرطة جنين تقبض على شخص صادر بحقه 50 أمر حبس

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة جنين، صباح اليوم السبت، على شخص صادر بحقه 50 مذكرة قضائية؛ لعدم دفع الدين بمبلغ يزيد عن 800 ألف شيكل.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشخص فار منذ ثلاث سنوات، ومطلوب لعدة محافظات في قضايا نصب، وحاولت الشرطة القبض عليه إلا أنه كان يتمكن من الفرار.وأضاف العقيد ارزيقات في تصريح له اليوم، أنه وبعد عمليات رصد ومتابعة له، وصلت معلومة حول تواجده في منزل قريب له، فتوجهت قوة من المباحث والشرطة القضائية للمنزل، وتمكنت من القبض عليه، وتم توقيفه لحين استكمال الإجراءات بحقه.