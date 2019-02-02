الصرف هذا الأسبوع.. الإعلان عن دفعة مالية لمصابي مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس تجمع المؤسسات الخيرية بغزة، أحمد الكرد، عن صرف دفعة مالية من 300 لـ 600 شيكل لحوالي 4000 من مصابي مسيرات العودة، وذلك خلال هذا الأسبوع.وقال الكرد في تصريح لـ وكالة (الرأي) الحكومية: إن الصرف سيكون لحوالي 4000 من مصابي المسيرات، عبر فروع بنك البريد في قطاع غزة.وبيّن أن الصرف بواقع 300 شيكل للمصابين بحالة متوسطة، و600 شيكل لأصحاب الإصابات الخطيرة.وأصيب الآلاف من المواطنين برصاص وغاز قوات الاحتلال، خلال عشرة أشهر من مسيرات العودة وكسر الحصار، التي بدأت في الثلاثين من شهر آذار/ مارس العام الماضي.