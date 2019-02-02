الدفاع المدني يتعامل مع 26 حادث حريق وإنقاذ



والتعامل مع أربع حالات إزالة زيوت عن الشوارع، كانت في محافظات بيت لحم وسلفيت وأريحا وطولكرم، واحتراق مركبة في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، واحتراق كونتينر بداخله غراس أشجار في مدينة دورا جنوب غرب الخليل، واحتراق إسطوانة غاز قرب أحد المنازل في بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واحتراق بالات قش وأعلاف داخل بركس لتربية المواشي في مدينة قلقيلية.













رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال يوم الجمعة، حتى صباح السبت 2/2/2019، مع 26 حادثاً، منها 9 حالات إطفاء وحوادث حرائق و17 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.وعن أبرز هذه الحوادث كانت:التعامل مع ستة حوادث سير كانت في محافظات بيت لحم وسلفيت والخليل وجنين وطولكرم.