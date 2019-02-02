مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب حطة

رام الله - دنيا الوطنأدت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم السبت، صلوات تلمودية خارج باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الشمالية، ونظمت جولات استفزازية على أبواب المسجد الأقصى من الخارج.تتزامن هذه الصلوات مع اقتحامات متكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءات متواصلة من شرطة الاحتلال واقتحامات متكررة للمصليات المسقوفة أيضاً داخل المسجد.