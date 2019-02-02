عاجل

  • الكرد: صرف دفعة من 300 لـ600 شيقل لـ4000 من مصابي مسيرات العودة هذا الأسبوع

شؤون فلسطينية

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب حطة

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب حطة
رام الله - دنيا الوطن
أدت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم السبت، صلوات تلمودية خارج باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الشمالية، ونظمت جولات استفزازية على أبواب المسجد الأقصى من الخارج.

تتزامن هذه الصلوات مع اقتحامات متكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءات متواصلة من شرطة الاحتلال واقتحامات متكررة للمصليات المسقوفة أيضاً داخل المسجد.

أخبار ذات صلة

الصرف هذا الأسبوع..كشف تفاصيل دفعات مالية لمصابي مسيرات العودة

الصرف هذا الأسبوع..كشف تفاصيل دفعات مالية لمصابي مسيرات العودة

باسم نعيم: الحكومة المُقبلة مجلس بلدي مُوسّع

باسم نعيم: الحكومة المُقبلة مجلس بلدي مُوسّع

الكشف عن موعد صرف رواتب برنامج &#34;طموح 2&#34;

الكشف عن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

قافلة &#34;أميال من الابتسامات&#34; (35) تصل غزة الأحد لمعاينة الأوضاع الصحية

قافلة "أميال من الابتسامات" (35) تصل غزة الأحد لمعاينة الأوضاع الصحية

أسرى فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 5 نساء، و67 طفلاً

أسرى فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 5 نساء، و67 طفلاً

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويُصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويُصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

الكشف عن حملة إسرائيلية لاستهداف المنهاج الفلسطيني

الكشف عن حملة إسرائيلية لاستهداف المنهاج الفلسطيني

جيش الاحتلال يوفر الحماية لإرهاب المستوطنين ويصف جريمتهم بقرية المغير &#34;بالمشاجرة&#34;

جيش الاحتلال يوفر الحماية لإرهاب المستوطنين ويصف جريمتهم بقرية المغير "بالمشاجرة"

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب حطة

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب حطة

قافلة &#34;أميال من الابتسامات&#34; (35) تصل غزة الأحد لمعاينة الأوضاع الصحية

قافلة "أميال من الابتسامات" (35) تصل غزة الأحد لمعاينة الأوضاع الصحية

أسرى فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 5 نساء، و67 طفلاً

أسرى فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 5 نساء، و67 طفلاً

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويُصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويُصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

جيش الاحتلال يوفر الحماية لإرهاب المستوطنين ويصف جريمتهم بقرية المغير &#34;بالمشاجرة&#34;

جيش الاحتلال يوفر الحماية لإرهاب المستوطنين ويصف جريمتهم بقرية المغير "بالمشاجرة"

ادعيس: الاحتلال يمنع رفع الأذان في الإبراهيمي 47 وقتاً

ادعيس: الاحتلال يمنع رفع الأذان في الإبراهيمي 47 وقتاً

مركز القدس: 11 شهيداً خلال كانون الثاني 2019

مركز القدس: 11 شهيداً خلال كانون الثاني 2019

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

منوعات

سبب غريب وراء رفض أحمد زكي بطولة &#34;أمريكا شيكا بيكا&#34;

سبب غريب وراء رفض أحمد زكي بطولة "أمريكا شيكا بيكا"

شاهد: وعد في صورة قديمة عندما كانت والدتها تمنعها من ترتيب حاجبيها

شاهد: وعد في صورة قديمة عندما كانت والدتها تمنعها من ترتيب حاجبيها

تذاكر مجانية لحفلات بيونسيه مدى الحياة.. بشرطٍ غريب

تذاكر مجانية لحفلات بيونسيه مدى الحياة.. بشرطٍ غريب

ما لا تعرفونه عن أيمن زيدان.. 4 زيجات وابنة جميلة من طليقته الكويتية

ما لا تعرفونه عن أيمن زيدان.. 4 زيجات وابنة جميلة من طليقته الكويتية

تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل سعيد عبدالغني والمرض الذي أنهى حياته

تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل سعيد عبدالغني والمرض الذي أنهى حياته

مجهول يطارد الفنانة إليسا ويدعي زواجه منها سرًا

مجهول يطارد الفنانة إليسا ويدعي زواجه منها سرًا

نانسي عجرم تستقبل طفلتها الثالثة.. وهذا الاسم الذي اختارته لها

نانسي عجرم تستقبل طفلتها الثالثة.. وهذا الاسم الذي اختارته لها

ضبطها بالجرم المشهود.. ملكة جمال تدخل المستشفى بعد انتقام زوجها

ضبطها بالجرم المشهود.. ملكة جمال تدخل المستشفى بعد انتقام زوجها

&#34;خَرَّف وصار يشوف القرد غزال&#34;.. سخرية من مونيا بعد تصريحاتها عن عمر الشريف

"خَرَّف وصار يشوف القرد غزال".. سخرية من مونيا بعد تصريحاتها عن عمر الشريف

سما المصري تبكي على الهواء: &#34;الرجالة مابتحبنيش&#34;

سما المصري تبكي على الهواء: "الرجالة مابتحبنيش"

عربي

العراق يَنفي إقرار عقوبة تمجيد &#34;صدام حسين&#34;

العراق يَنفي إقرار عقوبة تمجيد "صدام حسين"

الحريري: استشرت عمتي &#34;بهية&#34; في تشكيل الحكومة

الحريري: استشرت عمتي "بهية" في تشكيل الحكومة

الجيش المصري يُعلن مقتل ثمانية مسلحين باستهداف خلية بالصحراء الغربية

الجيش المصري يُعلن مقتل ثمانية مسلحين باستهداف خلية بالصحراء الغربية

شاهد: كيف علّق &#34;ضاحي خلفان&#34; على فوز قطر بكأس أمم آسيا؟

شاهد: كيف علّق "ضاحي خلفان" على فوز قطر بكأس أمم آسيا؟