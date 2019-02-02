الكشف عن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

رام الله - دنيا الوطنكشف وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، موسى السماك، اليوم السبت، عن موعد صرف رواتب برنامج التشيغل المؤقت "طموح 2".وقال السماك، وفق ما نقلت عنه وكالة (الرأي) المحلية: إن مالية غزة، ستصرف رواتب المتعاقدين بالبرنامج، لـ5000 خريج وعامل خلال الأسبوع الجاري، عبر فروع البريد.وعن موعد إعلان أسماء الدفعة الثانية من برنامج (طموح 2)، أوضح السماك، أنّه لم يتم تحديد الموعد حتى هذه اللحظة.يشار إلى أن برنامج (طموح 2) هو أحد برامج التشغيل المؤقت التي تُطلقها وزارة العمل في إطار مواجهة البطالة في صفوف الخريجين.