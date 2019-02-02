قافلة "أميال من الابتسامات" (35) تصل غزة الأحد لمعاينة الأوضاع الصحية

رام الله - دنيا الوطنيصل وفد من قافلة "أميال من الابتسامات- 35" إلى قطاع غزة، غداً الأحد 3-2-2019 عبر (معبر رفح البري)، في إطار استمرارها بأعمال القافلة، ومعاينة الأوضاع الصحية بالقطاع.ويضم الوفد، الدكتور عصام يوسف، منسق عام القافلة، ورئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، وخالد اليوسف، منسق القوافل في الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، ورئيس القافلة السويدية الإنسانية عالمياً.وقال يوسف: إن الزيارة تهدف لمعاينة الوضع الصحي في غزة، وتدارس آليات دعم المستشفيات بالوقود؛ لاستمرار هذه المستشفيات في خدمة المرضى والمصابين".وأضاف: "سندرس آليات دعم جديدة للقطاع الخاص بالتنسيق مع السلطات المصرية، إلى جانب نقل الواقع الإنساني لشركاء أميال من الابتسامات في العالم".وشدد يوسف على ضرورة تقديم التضامن والمناصرة لحق الشعب الفلسطيني بالحياة الحرة الكريمة، المستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي".وكان يوسف قد أطلق حملة للمساهمة بـ "ألف دولار لشراء الوقود" لتخفيف حدة الأزمة تحت شعار "القليل فوق بعضه كثير".وقال: "حياة الناس والمرضى، يجب ألا يلعب بها أحد، لأنه بذلك يَرتكب جريمة قتل جماعي لآلاف المرضى، وأقل المطلوب دعم هذه المستشفيات بالوقود اللازم؛ لتعود لتقدم خدماتها التي تتناقص يوماً بعد يوم".وجدد يوسف التأكيد على أن الاحتلال الإٍسرائيلي، هو المسؤول الأول عن حياة الناس في غزة، لكن إسرائيل تريد احتلالاً مجانياً.