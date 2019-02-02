العراق يَنفي إقرار عقوبة تمجيد "صدام حسين"

رام الله - دنيا الوطننفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، إصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وتحديد عقوبة على ذلك.وورد في بيان للمجلس، "أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول إصدار قرار، يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين، وتحديد عقوبة لذلك"، بحسب ما نقلت عنه قناة (روسيا اليوم).وأضاف: "تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما، ومن ثم عقوبة ذلك الفعل من اختصاص مجلس النواب حصرا، باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستورياً، لا يوجد قانون إلى الآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي".وكان ناشطون عراقيون، وعدد من وسائل الإعلام، تناقلت معلومات تفيد بصدور "قرار يقضي بالسجن لما بين 5 و15 عاماً لكل من يُمجد صدام حسين على فيسبوك".