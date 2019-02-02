الحريري: استشرت عمتي "بهية" في تشكيل الحكومة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه استشار عمته النائبة بهية الحريري، عند تشكيله الحكومة.ونشر موقع (بلو فورس) فيديو حفل تكريم المجلس البلدي في صيدا للنائبة الحريري، حيث قال الحريري خلاله: "لتكن كل الحكومة من النساء".يذكر أن الحريري، قد أعلن الخميس عن تشكيل الحكومة بعد تعثر استمر تسعة أشهر، حيث ضمّت ثلاثين وزيراً منهم أربع نساء لأول مرة في تاريخ لبنان، ومن بينها وزارة الداخلية.