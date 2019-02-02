عاجل

  • الكرد: صرف دفعة من 300 لـ600 شيقل لـ4000 من مصابي مسيرات العودة هذا الأسبوع

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 5 نساء، و67 طفلاً

أسرى فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 5 نساء، و67 طفلاً
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجديد حملات الاعتقال التعسفية ضد أبناء شعبنا بكافة شرائحه، حيث رصد المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات (380) حالة اعتقال خلال كانون الثاني/ يناير الماضي من بينهم (67) طفلاً قاصراً، و(5) نساء وفتيات.

وأوضح الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز بأن التقرير رصد (12) حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، (5) منهم صيادين تم اعتقالهم خلال ممارسة عملهم قباله شواطئ القطاع، بعد مصادرة مراكبهم، وقد أطلق سراحهم بعد التحقيق معهم في ميناء أسدود.

وعن حاجز بيت حانون/ إيرز، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب آدم نايف أبوعاذرة (22 عاماً)، وهو شقيق الأسير دفاع أبوعاذرة، المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم 28 عاماً، ونقل إلى مركز تحقيق عسقلان، إضافة إلى اعتقال 6 شبان، خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع.

وأضاف الأشقر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت (5) من حراس المسجد الأقصى، وذلك خلال حصار مسجد قبة الصخرة المشرفة، وذلك للسماح لعشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، فيما اعتدت بالضرب على مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني، خلال تقدمه المسيرة الاحتجاجية  لفك الحصار عن المصلين، ومن  الخليل اعتقلت المسن زياد محمد مخامره (60 عاماً)، بعد الاعتداء عليه بالضرب والشتم من قبل مجموعة من المستوطنين من (متسبي يائير).

اعتقال النساء والأطفال 

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء حيث رصد المركز(67) حالة اعتقال لأطفال، أصغرهم الاطفال "محمد خالد العمور (14 عاماً) و "مهند صبري ثوابته (14 عاماً)، وهما من بيت لحم، ومن القدس الطفل "أيوب إحسان نصر (14 عاماً)،  فيما تمّ استدعاء الطفل يوسف داود شتيوي (14 عاماً) للمقابلة في مستوطنة قدوميم.

بينما رصد (5) حالات اعتقال لنساء وفتيات بينهن جريحة وهى الفتاة "علياء عوني خطيب" من قفين شمال طولكرم حيث اصيبت بالقدم بعد اطلاق النار عليها بشكل مباشر على حاجز زعترة جنوب نابلس، وتم اعتقالها مباشرة دون السماح بتقديم العلاج لها.

 بينما اعتقلت المحامية أمال جمال منصور، وهى زوجة الأسير أمير اشتية، وذلك للضغط على زوجها، وأطلق سراحها بعد التحقيق معها لساعات في معسكر حواره جنوب نابلس، واعتقلت الفتاة منتهى أمارة، وهى ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح من باب الأسباط بعد خروجها من باحات المسجد الاقصى المبارك، كما اعتقلت على حاجز زعترة العسكري الفتاة سيرين صوالحة، من عصيرة الشمالية، بعد تفتيشها واقتادوها الى جهة مجهولة، فيما اعتقلت سيدة أثناء تواجدها قرب باب الساهرة بالقدس، لم يتسنَ معرفة اسمها.

جريمة عوفر

وقال الأشقر: إنه خلال الشهر الماضي ارتكبت عصابات الاحتلال الخاصة جريمة جديدة بحق الأسرى في سجن عوفر هي الاخطر والأوسع منذ اعتداء 2007 في سجن النقب، والذى ادى الى استشهاد الأسير محمد الأشقر من طولكرم نتيجة اصابته برصاصه في رأسه بشكل مباشر من قبل الوحدات الخاصة.

وأدى الاعتداء على الأسرى في عوفر الى اصابه العشرات منهم برضوض وجروح وكسور واختناقات نتيجة الضرب ورش الغاز واطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى، وقام الأسرى بإحراق 3 غرف رداً على اقتحام وحدات "المتسادا" القمعية لأقسامهم، وفى بداية الامر رفضت الإدارة اخراج الأسرى المصابين بشكل بالغ الى مستشفيات خارجية للعلاج، ولكنها عادت ووافقت بعد حوار مع قيادة الأسرى.

وبين بأن الأسرى علقوا برنامج التصعيد الذى كانوا سينفذوه احتجاجا على الجريمة التي تعرضوا لها وذلك بعد التوصل لتفاهم مع ادارة مصلحة السجون بإلغاء كافة العقوبات عن الأسرى وعلاج المصابين، واعاده الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الاقتحام، وهذا الهدوء مرتبط بمدى تنفيذ الادارة لشروط الأسرى .

القرارات الإدارية 

وبين الأشقر بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال يناير إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (55) قراراً إدارياً، منهم (18) قراراً جديدة للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و(37) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات اعتقال ادارى الصحفي أسامة حسين شاهين، (35 عاماً)، في دورا بالخليل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لمدة 4 أشهر، وجددت للقيادي في حركة حماس الأسير أحمد مصطفى زيد، (51 عاماً)، من رام الله للمرة الرابعة على التوالي لمدة 3 شهور.

فيما أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال ادارى لمدة 4 شهور بحق الطفل الأسير سليمان محمد أبو غوش (16 عاماً)، من مخيم قلنديا شمال القدس.

توصيات لجنة أردان

وإمعانا في التنكيل بالأسرى واصلت اللجنة التى شكلها وزير الأمن الداخلي للاحتلال المتطرف "أردان" قبل عدة شهور ومكوّنة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك، والشاباص، الشهر الماضي توصياتها للتضيق على الأسرى حيث اقرت العديد من العقوبات أبرزها "تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، والغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف الكانتينا التي تحول من قبل هيئة الاسرى والبالغة 400 شيكل لكل أسير، وتقليص الكانتينا التي تدخل عن طريق الاهل من (1200 شيكل) إلى (600) شيكل بالحد الأعلى، ومنع تحضير الطعام داخل الاقسام والغرف وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك".

وتعتبر سلطات الاحتلال سياسة الاعتقالات أداة من أدوات القمع ووسيلة للعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، ومنعه من الاستمرار في المطالبة بحقوقه التي سُلبت، وأرضه التي احُتلت، بحيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيه حالات اعتقال بشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع.

أخبار ذات صلة

الصرف هذا الأسبوع..كشف تفاصيل دفعات مالية لمصابي مسيرات العودة

الصرف هذا الأسبوع..كشف تفاصيل دفعات مالية لمصابي مسيرات العودة

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب حطة

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب حطة

باسم نعيم: الحكومة المُقبلة مجلس بلدي مُوسّع

باسم نعيم: الحكومة المُقبلة مجلس بلدي مُوسّع

الكشف عن موعد صرف رواتب برنامج &#34;طموح 2&#34;

الكشف عن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

قافلة &#34;أميال من الابتسامات&#34; (35) تصل غزة الأحد لمعاينة الأوضاع الصحية

قافلة "أميال من الابتسامات" (35) تصل غزة الأحد لمعاينة الأوضاع الصحية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويُصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويُصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

الكشف عن حملة إسرائيلية لاستهداف المنهاج الفلسطيني

الكشف عن حملة إسرائيلية لاستهداف المنهاج الفلسطيني

جيش الاحتلال يوفر الحماية لإرهاب المستوطنين ويصف جريمتهم بقرية المغير &#34;بالمشاجرة&#34;

جيش الاحتلال يوفر الحماية لإرهاب المستوطنين ويصف جريمتهم بقرية المغير "بالمشاجرة"

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب حطة

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب حطة

قافلة &#34;أميال من الابتسامات&#34; (35) تصل غزة الأحد لمعاينة الأوضاع الصحية

قافلة "أميال من الابتسامات" (35) تصل غزة الأحد لمعاينة الأوضاع الصحية

أسرى فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 5 نساء، و67 طفلاً

أسرى فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 5 نساء، و67 طفلاً

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويُصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويُصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

جيش الاحتلال يوفر الحماية لإرهاب المستوطنين ويصف جريمتهم بقرية المغير &#34;بالمشاجرة&#34;

جيش الاحتلال يوفر الحماية لإرهاب المستوطنين ويصف جريمتهم بقرية المغير "بالمشاجرة"

ادعيس: الاحتلال يمنع رفع الأذان في الإبراهيمي 47 وقتاً

ادعيس: الاحتلال يمنع رفع الأذان في الإبراهيمي 47 وقتاً

مركز القدس: 11 شهيداً خلال كانون الثاني 2019

مركز القدس: 11 شهيداً خلال كانون الثاني 2019

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

منوعات

سبب غريب وراء رفض أحمد زكي بطولة &#34;أمريكا شيكا بيكا&#34;

سبب غريب وراء رفض أحمد زكي بطولة "أمريكا شيكا بيكا"

شاهد: وعد في صورة قديمة عندما كانت والدتها تمنعها من ترتيب حاجبيها

شاهد: وعد في صورة قديمة عندما كانت والدتها تمنعها من ترتيب حاجبيها

تذاكر مجانية لحفلات بيونسيه مدى الحياة.. بشرطٍ غريب

تذاكر مجانية لحفلات بيونسيه مدى الحياة.. بشرطٍ غريب

ما لا تعرفونه عن أيمن زيدان.. 4 زيجات وابنة جميلة من طليقته الكويتية

ما لا تعرفونه عن أيمن زيدان.. 4 زيجات وابنة جميلة من طليقته الكويتية

تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل سعيد عبدالغني والمرض الذي أنهى حياته

تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل سعيد عبدالغني والمرض الذي أنهى حياته

مجهول يطارد الفنانة إليسا ويدعي زواجه منها سرًا

مجهول يطارد الفنانة إليسا ويدعي زواجه منها سرًا

نانسي عجرم تستقبل طفلتها الثالثة.. وهذا الاسم الذي اختارته لها

نانسي عجرم تستقبل طفلتها الثالثة.. وهذا الاسم الذي اختارته لها

ضبطها بالجرم المشهود.. ملكة جمال تدخل المستشفى بعد انتقام زوجها

ضبطها بالجرم المشهود.. ملكة جمال تدخل المستشفى بعد انتقام زوجها

&#34;خَرَّف وصار يشوف القرد غزال&#34;.. سخرية من مونيا بعد تصريحاتها عن عمر الشريف

"خَرَّف وصار يشوف القرد غزال".. سخرية من مونيا بعد تصريحاتها عن عمر الشريف

سما المصري تبكي على الهواء: &#34;الرجالة مابتحبنيش&#34;

سما المصري تبكي على الهواء: "الرجالة مابتحبنيش"

عربي

العراق يَنفي إقرار عقوبة تمجيد &#34;صدام حسين&#34;

العراق يَنفي إقرار عقوبة تمجيد "صدام حسين"

الحريري: استشرت عمتي &#34;بهية&#34; في تشكيل الحكومة

الحريري: استشرت عمتي "بهية" في تشكيل الحكومة

الجيش المصري يُعلن مقتل ثمانية مسلحين باستهداف خلية بالصحراء الغربية

الجيش المصري يُعلن مقتل ثمانية مسلحين باستهداف خلية بالصحراء الغربية

شاهد: كيف علّق &#34;ضاحي خلفان&#34; على فوز قطر بكأس أمم آسيا؟

شاهد: كيف علّق "ضاحي خلفان" على فوز قطر بكأس أمم آسيا؟