الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويُصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، عدة شبان من مناطق مختلفة بالضفة.وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال، اعتقلت الشاب محمد خضر العمور، من قرية التواني شرق مدينة يطا جنوب الخليل، والشاب عبد الرحمن شتيوي، على الحاجز الشرقي لمدينة قلقيلية، والشاب منذر أبو جلدة من على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من سكان مخيم قلنديا.وداهمت دوريات الاحتلال بلدة عزموط شرق نابلس، بعد ساعات من مواجهات شهدتها بلدة بيت فوريك المجاورة.وفي سياق آخر، قامت قوات الاحتلال، بإحصاء أعداد وأماكن كاميرات المراقبة داخل أحياء من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، كما صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز نحو منازل المواطنين في بلدة حزما شمال شرق القدس.