شؤون فلسطينية

ادعيس: الاحتلال يمنع رفع الأذان في الإبراهيمي 47 وقتاً

ادعيس: الاحتلال يمنع رفع الأذان في الإبراهيمي 47 وقتاً
رام الله - دنيا الوطن
ندد يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان من مآذن المسجد الإبراهيمي، لسبع وأربعين وقتاً خلال الشهر الماضي كانون الثاني/ يناير.

وقال ادعيس: إن هذا الانتهاك اليومي، والذي يمارس لإتاحة المجال لسوائب المستوطنين؛ لكي يمارسوا اعتداءاتهم التي يقومون بها تحت عناوين دينية، ما هو إلا استهتار كبير بمشاعر المسلمين في فلسطين، بل وفي كل العالم، فالإبراهيمي مسجد إسلامي خالص، ولا يجوز لغير المسلمين تدنيسه بانتهاكاتهم تحت أي مسمى.

وحذر ادعيس من أن حكومة الاحتلال، تمارس إجراءات دولية، سيكون لها انعكاسات خطيرة على المقدسات الإسلامية في الخليل، وعلى رأسها المسجد الإبراهيمي؛ كطرد المراقبين الدوليين المتواجدين في الخليل، والذين كانوا قد أصدروا تقريراً، يوضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، والانسحاب من مؤسسة (يونسكو).

وطالب ادعيس المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والسياسية والإنسانية، بضرورة العمل على حماية مقدسات الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، ووضع حد لما يُمارس من انتهاكات واعتداءات عليها.

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