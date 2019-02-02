شؤون فلسطينية

فلسطيني من غزة يُقاضي جنرالات إسرائيليين في لاهاي

فلسطيني من غزة يُقاضي جنرالات إسرائيليين في لاهاي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رفع مواطن فلسطيني من قطاع غزة، دعوى قضائية في المحكمة المركزية في لاهاي، ضد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، والجنرال أمير إيشل، قائد سلاح الجو الإسرائيلي في حينه.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن إسماعيل زيادة، وهو فلسطيني من قطاع غزة، ويحمل الجنسية الهولندية، تقدم بالدعوى في نهاية آذار/ مارس 2018، ضد غانتس وإيشل، باعتبارهما مسؤولين عن قصف إسرائيل لبيت عائلته في تموز/ يوليو 2014 ما تسبب بمقتل سبعة من أفراد أسرته.

ووفقاً للصحيفة، فقد كلّف غانتس وإيشل المحامية الهولندية كاثلاينة فان در بلاس لتترافع عنهما في لاهاي، موضحةً أن بلاس قدمت طلباً للمحكمة، برد الدعوى التي رفعها زيادة، بزعم أنه "لا صلاحية لمحكمة لاهاي بالنظر في الدعوى، وأنه يمكن الوصول إلى جهاز القضاء الإسرائيلي من قبل المدعين الفلسطينيين، وأن المدعى عليهما يحظيان بالحصانة لأنهما عملا في إطار وظيفتهما الرسمية".

وأشارت الصحيفة إلى أن محامية الفلسطيني زيادة، "يمكنها تقديم ردها على طلب الرفض حتى الأسبوع الأول من آذار/ مارس المقبل، وحينها يمكن تحديد موعد للنقاش حول مواقف الطرفين في المحكمة في لاهاي، التي ستحسم إذا كانت لها صلاحية محاكمة القائدين الإسرائيليين الكبيرين أم لا".

الجدير بالذكر، أن غانتس هو المرشح الأوفر حظاً حالياً لمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ أظهر أحدث استطلاع للرأي العام في إسرائيل، حصول حزبه على تأييد واسع في الكنيست، ما قد يؤهله ليكون خلفاً لرئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو في انتخابات نيسان/ أبريل المقبلة.

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