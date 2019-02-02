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شؤون فلسطينية

​غوتيريش: نواصل العمل لضمان حماية الفلسطينيين في الخليل

​غوتيريش: نواصل العمل لضمان حماية الفلسطينيين في الخليل
انطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: إنه "يواصل العمل مع الدول الأعضاء ذات الصلة والأطراف على الأرض لضمان حماية وسلامة ورفاه المدنيين الفلسطينيين".

جاء ذلك، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك، ونشرته وكالة (الأناضول)، وأكد غوتيريش "التزامه بحل الدولتين، والحفاظ على المبادئ والرؤى المكرسة في إطار اتفاق أوسلو، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات الأخرى السارية".

وأشار الأمين العام إلى "البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا في أعقاب قرار إسرائيل، الاثنين الماضي، بعدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل (TIPH)، المنشأة بموجب (اتفاق أوسلو الثاني) 1995".

وأعرب عن أمله في أن "تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق للحفاظ على مساهمة (TIPH) طويلة الأمد، والقيمة في منع نشوب الصراع وحماية الفلسطينيين في الخليل".

يشار إلى أن بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل (TIPH)، أنشئت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة عام 1994 التي  نتج عنها (50 شهيداً ومئات الجرحى من المصلين) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 904.

والقرار الأمم 904 دعا إلى تشكيل لجنة المراقبة (TIPH) ومصادرة أسلحة المستوطنين الإسرائيليين؛ لمنعهم من ارتكاب مجازر وجرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني، كما أنه أدان المستوطنات باعتبارها غير قانونية.

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