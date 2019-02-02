قتلى وإصابات في هجوم على قاعدة "الباسيج" جنوبي إيران

رام الله - دنيا الوطنقتل شخص وأصيب خمسة آخرون في هجوم مسلح على قاعدة لقوات التعبئة الإيرانية "الباسيج" في مدينة نيكشهر بمحافظة سيستان جنوب شرقي إيران.وقال مقر قيادة "فيلق القدس" الإيراني، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "هاجمت عناصر إرهابية مسلحة صباح اليوم السبت مركز قوات التعبئة "الباسيج" في مدينة نيكشهر، وقتل خلال الهجوم أحد كوادر حرس الثورة الإسلامية، وأصيب خمسة آخرون بجروح".وأشار نائب عام مدينة نيكشهر إلى أن "مسلحين اثنين تسلقا الجدار المجاور لمقر "الباسيج" وأطلقا النار باتجاه أفراد الحرس الثوري".و"جيش العدل" هو جماعة إيرانية معارضة مسلحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان وتأسست عام 2012.