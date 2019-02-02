دولي

فنزويلا للأمم المتحدة: أمريكا تستعد لاستعمارنا عبر انقلاب عسكري

فنزويلا للأمم المتحدة: أمريكا تستعد لاستعمارنا عبر انقلاب عسكري
ممثل فنزويلا بالامم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
اتهم ممثل فنزويلا الدائم في الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، الولايات المتحدة الأمريكية، باستعدادها لاستعمار فنزويلا من خلال انقلاب عسكري.

وكتب مونكادا في مقال على موقع الحكومة على الإنترنت، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: أن "الخطة (التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) لإعادة استعمار فنزويلا، تعتبر السمة الصحيحة لما أصبح لاحقاً خطة للغزو العسكري الأمريكي ضد فنزويلا، هذا حدث لم نشهده من قبل في تاريخنا".

يذكر، أنه سبق وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، رئيساً مؤقتاً للدولة، وذلك على خلفية فعاليات الاحتجاج التي قامت بها قوى المعارضة.

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