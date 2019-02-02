وزيرة لبنانية تُغير اسم وزارتها

رام الله - دنيا الوطنطلبت الوزيرة اللبنانية، فيوليت الصفدي، تغيير اسم وزارتها بعد انتقادات واسعة من اللبنانيين حول تسمية ودور الوزارة.ووفق موقع (ليبانون ديبايت)، تواصلت الوزيرة الصفدي، مع رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري، وطلبت منه تغيير تسمية وزارة "الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة" بعد سيل كبير من التعليقات والانتقادات من اللبنانيين، الذين اعتبروا أن التسمية لا تليق بالشعب اللبناني ومجتمعه.وبعد موافقة الحريري، أصدرت الوزيرة اللبنانية بياناً جاء فيه: "نتيجة الاتصالات التي أجرتها الوزيرة الصفدي مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري، منذ صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل تعديلاإسم الحقيبة الوزارية التي أسندت إليها، تلقت الصفدي اتصالاً اليوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أُبلغت فيه أن رئيس الحكومة وافق على طلبها بإلغاء كلمة "تأهيل" ليصبح إسم الوزارة: وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب".