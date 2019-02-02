دولي

روسيا لأمريكا: لا يمكن ضمان أمنكم إلا عن طريق الاتفاق معنا

روسيا لأمريكا: لا يمكن ضمان أمنكم إلا عن طريق الاتفاق معنا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه يستحيل على الولايات المتحدة ضمان أمنها إلا عن طريق الاتفاق مع بلاده، معرباً عن قلقه إزاء احتمال انسحاب واشنطن من أهم معاهدات ضبط الأسلحة.

واعتبر ريباكوف، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أن انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، أمر مفروغ منه، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي لم يقدم لروسيا أي دليل يؤخذ به على انتهاك روسيا المزعوم للمعاهدة، مكتفياً بعرض صور منشورة في الإنترنت.

وأشار إلى أن معاهدة "ستارت الجديدة" الخاصة بالأسلحة الهجومية الاستراتيجية، صارت مبعثا للقلق، مبيناً أن روسيا اقترحت تمديد هذه المعاهدة لخمس سنوات، لكن الولايات المتحدة لا تزال تتهرب من الحوار "بذرائع مضحكة".

وقال: "لدي مخاوف جدية من أن "ستارت" ستسير على طريق المعاهدة الصاروخية، وقد ينتهي سريانها في الخامس من شباط/فبراير 2021 دون أن يتم تمديدها".

ووصف ريابكوف فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأمين الحماية لكل مدينة أمريكية من هجوم صاروخي، بأنها غير قابلة للتطبيق، معتبراً أن أمن الولايات المتحدة لن يضمنه بشكل كامل إلا التوصل إلى اتفاقات مع روسيا.

وحذر ريابكوف من أن موسكو لا يمكنها صرف النظر عن قدرة الولايات المتحدة، في حال تحقق السيناريو الأسوأ، إذا ما نشرت على اليابسة صواريخ "توماهوك" التي تحمل رؤوسا نووية، لأن الجزء الأوروبي من روسيا سيصبح في مرمى 48 صاروخاً قد تنشرها واشنطن بعد انسحابها من المعاهدة الصاروخية.

وأكد ريابكوف، أن قدرات الجيش الروسي كافية لضمان أمن روسيا بغض النظر عن الخطوات التي قد تخطوها الولايات المتحدة على خلفية انسحابها المرتقب من المعاهدة الصاروخية.

وأضاف أن ما لدى روسيا من سلاح فرط صوتي ومنظومات "كينجال" و"أفانغارد" كفيل بتحييد التهديدات المحتملة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قررت استنزاف روسيا اقتصادياً عبر جرها إلى سباق تسلح جديد، مؤكداً أن روسيا لن تكون أبداً الطرف المبادر إلى إطلاق سباق التسلح، وتصعيد التوتر في العالم.

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