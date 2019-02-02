شاهد: كيف علّق "ضاحي خلفان" على فوز قطر بكأس أمم آسيا؟

رام الله - دنيا الوطنسخر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان من فوز المنتخب القطري بكأس آسيا، بعد فوزه على المنتخب الياباني في المباراة النهائية.وقال خلفان في تغريدة له على حسابه على موقع (تويتر): "قلت لكم إن المنتخب الملقط من كل حله.. ربما سيفوز على اليابان وفاز".وبارك خلفان "لجميع دول المنتخب الملقط"، بحسب تعبيره، في إشارة إلى أن اللاعبين غير قطريين.